В Киеве сообщили о заминировании всех школ, железнодорожного вокзала и аэропорта в Жулянах
В понедельник, 31 января, неизвестные заявили о заминировании Центрального железнодорожного вокзала, аэропорта "Киев" в Жулянах и всех школ в Киеве
Об этом сообщают "СВартови. Еспресо" .
Так, в спецлинию поступило анонимное сообщение о заминировании всех школ Киева, Центрального железнодорожного вокзала и аэропорта "Киев" (Жуляны).
По указанным адресам выехали полицейские, кинологи и взрывотехники.
Они будут проводить проверку на наличие взрывоопасных предметов.
- Напомним, 21 января неизвестные заявили о заминировании всех школ в Киеве.
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