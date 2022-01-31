В Киеве сообщили о заминировании всех школ, железнодорожного вокзала и аэропорта в Жулянах

Об этом сообщают "СВартови. Еспресо" .



Так, в спецлинию поступило анонимное сообщение о заминировании всех школ Киева, Центрального железнодорожного вокзала и аэропорта "Киев" (Жуляны).



По указанным адресам выехали полицейские, кинологи и взрывотехники.



Они будут проводить проверку на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, 21 января неизвестные заявили о заминировании всех школ в Киеве.