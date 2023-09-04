В Киеве сообщили о заминировании всех школ и колледжей
Утром понедельника, 4 сентября, в полицию Киева поступило сообщение о заминировании всех столичных средних школ и колледжей
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
Отмечается, что работники полиции и подразделения ГСЧС принимают необходимые меры для выявления причины сообщения.
"Об эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации", - говорится в сообщении КМВА.
- В первый день обучения, 1 сентября, неизвестные также сообщили о заминировании всех средних учебных заведений на территории столицы. Правоохранители тогда провели проверку, однако никаких взрывчаток не обнаружили.
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