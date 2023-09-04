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В Киеве сообщили о заминировании всех школ и колледжей

4 сентября, 2023 понедельник
09:00
Общество

Утром понедельника, 4 сентября, в полицию Киева поступило сообщение о заминировании всех столичных средних школ и колледжей

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Отмечается, что работники полиции и подразделения ГСЧС принимают необходимые меры для выявления причины сообщения.

"Об эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации", - говорится в сообщении КМВА.

  • В первый день обучения, 1 сентября, неизвестные также сообщили о заминировании всех средних учебных заведений на территории столицы. Правоохранители тогда провели проверку, однако никаких взрывчаток не обнаружили.
образование
полиция
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