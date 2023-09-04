В Киеве сообщили о заминировании всех школ и колледжей

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Отмечается, что работники полиции и подразделения ГСЧС принимают необходимые меры для выявления причины сообщения.



"Об эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации", - говорится в сообщении КМВА.