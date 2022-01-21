В Киеве сообщили о заминировании всех школ
В пятницу, 21 января, неизвестные заявили о заминировании всех школ в Киеве
Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .
Уведомление о заминировании поступило на электронную почту СБУ.
Правоохранители приступили к проверке школ на наличие взрывоопасных предметов.
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Напомним, накануне, 20 января, СБУ получила уведомление о заминировании всех школ Харькова .
По данным СБУ, большинство сообщений о минировании в Украину присылают из ОРДЛО или постсоветских стран .
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