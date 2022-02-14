В Киеве сообщили о заминировании отделений "Укргазбанка"
В понедельник, 14 февраля, неизвестные заявили о заминировании нескольких расстояний "Укргазбанка" в Киеве
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .
В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании нескольких отделений "Укргазбанка". На место выехали правоохранители, медики и спасатели.
Полиция эвакуирует персонал и посетителей банка, на месте работает взрывотехническая лаборатория.
- Напомним, 21 января в Киеве сообщили о заминировании всех школ.
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