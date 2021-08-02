В Киеве сообщили о заминировании одного из судов
В полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Киевского апелляционного хозяйственного суда
Об этом сообщили Вартови.Еспресо.
Адрес суда: улица Шолуденко, 1.
На место происшествия выехали полицейские, медики, взрывотехники и кинологи.
Сейчас из суда эвакуируют людей. Правоохранители проверяют здание на наличие взрывоопасных предметов.
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