В Киеве сообщили о заминировании кинотеатра "Жовтень"
Поступило сообщение о заминировании столичного кинотеатра "Жовтень"
Об этом сообщают Вартові Еспресо.
Поступило сообщение о заминировании кинотеатра "Жовтень", который расположен в Киеве на улице Константиновская, 26.
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