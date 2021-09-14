В Киеве сообщили о заминировании института бизнеса и технологий
В полицию поступило анонимное сообщение о минировании Киевского института бизнеса и технологий
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Он находится по адресу переулок Звездный, 1/5.
На место поехали полицейские, спасатели, медики, взрывотехники, кинологи.
Планируется эвакуация людей и проверка помещения.
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