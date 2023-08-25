В Киеве сообщили о подозрении главе ВЛК, который помогал ухилянтам уехать за границу

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками помогал производить справки о непригодности мужчин к прохождению военной службы с последующим снятием с военного учета. В дальнейшем эти документы являлись основанием для пересечения государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Стоимость оформления бумаг составила 3-4 тыс. долларов с человека.

"В общей сложности к схеме были привлечены 9 человек, которые подыскивали желающих избежать мобилизации, а также лица, непосредственно изготовлявшие пакет необходимых документов – работники медицинских учреждений столицы, члены военно-врачебных комиссий", - рассказали в ОГП.

Установлено, что люди организовывали подготовку и выдачу мужчинам призывного возраста документов с фальшивыми диагнозами для признания их непригодными для военной службы.

Деятельность была разоблачена при оформлении документов для трех мужчин призывного возраста.

Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора