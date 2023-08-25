В Киеве сообщили о подозрении главе ВЛК, который помогал ухилянтам уехать за границу
Главе столичной ВЛК сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу путем подделки документов
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
"По данным следствия, подозреваемый вместе с сообщниками помогал производить справки о непригодности мужчин к прохождению военной службы с последующим снятием с военного учета. В дальнейшем эти документы являлись основанием для пересечения государственной границы Украины", - говорится в сообщении.
Стоимость оформления бумаг составила 3-4 тыс. долларов с человека.
"В общей сложности к схеме были привлечены 9 человек, которые подыскивали желающих избежать мобилизации, а также лица, непосредственно изготовлявшие пакет необходимых документов – работники медицинских учреждений столицы, члены военно-врачебных комиссий", - рассказали в ОГП.
Установлено, что люди организовывали подготовку и выдачу мужчинам призывного возраста документов с фальшивыми диагнозами для признания их непригодными для военной службы.
Деятельность была разоблачена при оформлении документов для трех мужчин призывного возраста.
Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора
- 24 августа на Закарпатье задержали двух местных жителей, которые за 4 тысячи долларов США с человека переправляли военнообязанных мужчин в Румынию.
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