В Киеве сообщили о минировании двух вокзалов, людей эвакуировали
В Киеве сообщили о заминировании Центрального и Южного вокзалов
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
Работа вокзалов ограничена.
"Все работники и пассажиры с вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.
Там добавили, что поезда курсируют по графику и посадка осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы.
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