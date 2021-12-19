В Киеве сообщили о минировании двух вокзалов, людей эвакуировали

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.



Работа вокзалов ограничена.



"Все работники и пассажиры с вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.



Там добавили, что поезда курсируют по графику и посадка осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы.

Обновлено. Вокзалы уже работают в штатном режиме.



