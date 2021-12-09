В Киеве сообщили о минировании двух ТРЦ, людей эвакуировали
В четверг, 9 декабря, в полицию города Киева поступили сообщения о заминировании ТРЦ "River Mall" (ул. Днепровская набережная, 12) и ТРЦ "Аладдин" (ул. М. Гришко, 3А)
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Нацполиции.
"Проводилась эвакуация людей (с ТРЦ "Алладин" – ред.), подозрительных предметов не обнаружили", – рассказали в полиции.
В ТРЦ "River Mall" идет эвакуация людей, правоохранители проверяют помещения по заминированию.Напомним, 9 декабря неизвестный заявил о заминировании Центрального автовокзала Киева, откуда из-за этого эвакуировали людей.
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