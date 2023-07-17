В Киеве сообщили о минировании Больницы скорой помощи: пациентов и медиков эвакуировали
В понедельник, 17 июля, в Киеве сообщили о минировании Больницы скорой медицинской помощи
Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
"В связи с сообщениями о минировании Больницы скорой медицинской помощи эвакуировали почти 250 пациентов и более 200 человек медперсонала. Полиция проверяет помещение. Работают также кинологи", - сообщил Кличко.
Ранее СБУ разоблачила координированное спецслужбами РФ интернет-сообщество, причастное к серии анонимных сообщений о псевдоминировании в Киеве и других регионах Украины. При этом российские агенты привлекали к этой деятельности украинских детей из разных регионов.
Чаще всего несовершеннолетние украинцы "минировали" здания органов государственной власти и объекты социальной инфраструктуры. В частности, в октябре 2022 года они одновременно сообщили о минировании 14 судов.
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