В Киеве сообщили о минировании автовокзала
В четверг, 9 декабря, неизвестный заявил о заминировании Центрального автовокзала Киева
Об этом сообщают Вартови Еспресо .
Сообщение о заминировании поступило в полицию. На место происшествия выехали полиция, кинологи, медики и взрывотехники.
По имеющимся данным, во время проверки помещений и территории на наличие взрывоопасных предметов людей эвакуируют с вокзала.
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