В Киеве сообщили о минировании автовокзала

Об этом сообщают Вартови Еспресо .



Сообщение о заминировании поступило в полицию. На место происшествия выехали полиция, кинологи, медики и взрывотехники.



По имеющимся данным, во время проверки помещений и территории на наличие взрывоопасных предметов людей эвакуируют с вокзала.



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