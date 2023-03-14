В Киеве сократят количество блокпостов, часть переведут в спящий режим

Об этом сообщает начальник КМВА Сергей Попко.

"С началом широкомасштабного вторжения в Украину из-за прямой военной угрозы столице в Киеве была развернута система инженерных заграждений. В каждом районе города были установлены многочисленные блокпосты, которые оборудованы бетонными блоками, мешками с песком, были вырыты окопы, блиндажи и т.д. Все это вместе как единая система выполняет свою защитную функцию", – говорится в сообщении.

По его словам, через год полномасштабной войны прямая угроза боевых действий в Киеве была сведена к минимальной.

Попко подчеркнул, что некоторые блокпосты и инженерные сооружения останутся функционировать, часть инженерных заграждений перейдет в спящий режим, а другие инженерные заграждения будут полностью демонтированы.

Начальник КМВА отметил, что инженерные сооружения, которые и дальше должны выполнять свою функцию безопасности для столицы, будут оставаться. Но их составляющие будут усовершенствованы – непригодные бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи заменят новыми; укрепят блиндажи, приведут в порядок окопы.