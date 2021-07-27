В Киеве со следующего месяца заработает новая лаборатория по исследованию ПЦР-тестов
В Киеве с августа заработает новая лаборатория по исследованию ПЦР-тестов на COVID-19
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook.
"Сегодня устанавливают новую лабораторию, где в сжатые сроки будут исследовать ПЦР-тесты. За сутки смогут получать результаты 400 тестов. Учитывая то, что Украина готовится к очередной волне коронавируса, столице крайне необходимы такие лаборатории... Работать новая лаборатория начнет уже со следующего месяца", - написал Кличко.
Кроме того, по словам мэра, в столице продолжается восстановление отделений столичных больниц и оснащение их современным оборудованием. Работы продолжаются, в частности, в Киевской клинической больнице скорой помощи.
По данным Кличко, за шесть месяцев этого года в этой больнице получили помощь 27 тыс. человек. В частности, у 600 человек обнаружили коронавирус.
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