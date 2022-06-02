В Киеве со 2 июня разрешили продажу алкоголя в магазинах с 11:00 до 19:00
В Киевской городской государственной администрации сообщают о послаблении ограничений на продажу алкоголя
Об этом идет речь на телеграмм-канале КГГА.
С сегодняшнего дня в столице разрешена продажа алкоголя в магазинах с 11:00 до 19:00
Продажа алкоголя в заведениях общепита возможна с 11:00 до 22:00.
Ранее в Киеве продажа алкоголя в магазинах была возможна с 11:00 до 16:00, в заведениях общепита с 11:00 до 22:00.
Кроме того, городские власти призывают киевлян придерживаться комендантского часа, который длится каждую ночь с 23:00 до 05:00.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное