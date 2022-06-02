В Киеве со 2 июня разрешили продажу алкоголя в магазинах с 11:00 до 19:00

Об этом идет речь на телеграмм-канале КГГА.

С сегодняшнего дня в столице разрешена продажа алкоголя в магазинах с 11:00 до 19:00

Продажа алкоголя в заведениях общепита возможна с 11:00 до 22:00.

Ранее в Киеве продажа алкоголя в магазинах была возможна с 11:00 до 16:00, в заведениях общепита с 11:00 до 22:00.

Кроме того, городские власти призывают киевлян придерживаться комендантского часа, который длится каждую ночь с 23:00 до 05:00.

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