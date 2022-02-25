В Киеве снова воздушная тревога

Об этом информирует КГГА .



"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении.

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