В Киеве снова включили сирены
Приблизительно в 11:18 в Киеве снова объявили воздушную сирену
Об этом информирует КГГА .
"Внимание! Объявлена воздушная тревога!", - говорится в сообщении.
Киевлян призывают срочно пойти к ближайшему укрытию.
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