В Киеве снова прорвало теплосеть на мосту Патона

Об этом сообщает КГГА и "Киев Оперативный" .

Как отмечается, сегодня, 21 июля, около 12:30 под мостом Патона во время гидравлических испытаний аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" обнаружила и локализовала повреждения магистральной теплосети, построенной в 1962 году.

Коммунальщики сообщают, что эта сеть обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

Сейчас поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.



Напомним, 2 июля на этом же мосту произошел прорыв магистральной теплосети. Повреждения удалось локализовать.

Впоследствии, 11 июля в Киеве на мосту Патона также произошел прорыв трубы. Обнаружено во время испытаний повреждения теплосети локализовали.

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