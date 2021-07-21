В Киеве снова прорвало теплосеть на мосту Патона
В среду, 21 июля, на мосту имени Евгения Патона в Киеве прорвало трубу. В Днепр полился фонтан воды
Об этом сообщает КГГА и "Киев Оперативный" .
Как отмечается, сегодня, 21 июля, около 12:30 под мостом Патона во время гидравлических испытаний аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" обнаружила и локализовала повреждения магистральной теплосети, построенной в 1962 году.
Коммунальщики сообщают, что эта сеть обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.
Сейчас поврежденный участок готовят к ремонту с привлечением верхолазов.
- Напомним, 2 июля на этом же мосту произошел прорыв магистральной теплосети. Повреждения удалось локализовать.
- Впоследствии, 11 июля в Киеве на мосту Патона также произошел прорыв трубы. Обнаружено во время испытаний повреждения теплосети локализовали.
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