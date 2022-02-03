В Киеве сносят павильон на ВДНХ, где проводили фестиваль "Кураж" – там построят Президентский университет
В Киеве на территории ВДНХ начали сносить павильон №19, где проводили фестиваль "Кураж" - на его месте построят одно из зданий Президентского университета
Об этом сообщила основательница "Куража" Алена Гудкова на своей странице в Facebook.
"В начале лета мы случайно узнали, что нам не продлят контракт на ВДНХ, потому что на этом месте будут строить Президентский Университет. Никто не приходил с намерением, не спрашивал что и как за собой это приведет, какие потери нас ждут - просто нафиг и все. Понимая, что на равных с президентом мы не сможем бороться за павильон, я для себя сразу решила, что не хочу скандалить, доказывать и махать кулаками, поэтому приняла обстоятельства. Справедливости ради скажу, что Мушкин (Евгений Мушкин, гендиректор ВДНХ, – ред.) пытался уговорить нас переехать в первый павильон, но даже если бы мы вырезали и вставили все улучшения, что сделали в павильоне 19 на 6 млн гривен за три года кроме оплаты аренды, мы все равно и близко не приблизились бы потому, что уже имели ", – пишет Гудкова.
Она написала, что предлагала администрации ОП и ВДНХ сохранить здание павильона, обустроив библиотеку, лекторий или атриум для нового университета.
Кроме того, Гудкова заявила, что пыталась добиться компенсации за установленный на средства благотворителей лифт в павильоне. По ее словам, о сносе здания ей не сообщили и она об этом узнала "случайно".
Гудкова добавила, что были обсуждения "с намеком на обещание" сохранить здание.
"А потом я увидела вчера это в сториз, пролистывая ленту тоже случайно. Ни ВДНХ, ни ОП не нашли минуты, чтобы написать мне одно смс: "Мы приняли решение, вопреки обсуждениям с намеком на обещание, все-таки его снести, нам жаль . И с лифтом тоже все не понятно, мы просто его демонтируем и скажем всем, что что-нибудь придумаем, и потом все забудут", - добавила она.
Благотворительный фестиваль "Кураж" (ранее известный как "Кураж базар") проводился на ВДНХ с 2018 года. В его программу входили музыкальные выступления, мастер-классы, лекции, перфомансы и базар-барахолка.
Последний "Кураж" состоялся 16-17 октября 2021 - тогда организаторы заявили о бессрочных каникулах из-за выселения из павильона.
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