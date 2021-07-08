В Киеве снесут знак в честь дружбы с Москвой, - КГГА

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Решение поддержали 80 депутатов горсовета.

Знак в честь дружбы городов находится на балансе КП по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района.

"С целью обеспечения интересов общины столицы возникла необходимость демонтажа памятного знака. Государство-агрессор угрожает сохранению суверенитета Украины вопреки мирным соглашениям. В результате памятные знаки в честь дружбы потеряли свой смысл", - отметили в К ГС .

Демонтированный знак будет передан Голосеевской РГА до момента создания музея тоталитаризма в столице.

Ранее власть столицы отказывалась демонтировать памятник .