В Киеве снесли памятник в честь "дружбы с Москвой"
В Голосеевском районе столицы демонтировали памятный знак в честь "дружбы Киева и Москвы"
Об этом сообщает Киевский городской совет.
В столице демонтирован памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, который находился в сквере по улице Маршала Якубовского, 8.
"Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма", - сообщила депутат Киевского городского совета Алина Михайлова.
Справка: Памятник в честь дружбы Киева и Москвы было установлено в августе 2001 года. Тогда Голосеевский район назывался Московским. В 2015 году активисты разрисовали монумент в сине-желтые цвета. В июле 2021 года Киевский городской совет через многочисленные обращения жителей столицы принял решение о демонтаже монумента.
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