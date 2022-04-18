В Киеве сменили график работы метро
Киевский метрополитен сменил график работы, работает в режиме перевозок. Интервал движения поездов на всех линиях – до 30 минут
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Теперь метро будет работать с 06:30 до 20:00.
"Киевский метрополитен с сегодняшнего дня будет перевозить пассажиров с 06:30 до 20:00, наземный транспорт – с 7:00 до 21:00 Напоминаем: в Киеве и Киевской области комендантский час отныне длится каждую ночь с 22:00 до 05:00", - говорится в сообщении.
Также добавляют, что интервал движения поездов на всех линиях – до 30 минут.
Движение поездов осуществляется:
- Красная линия : от станции "Академгородок" до станции "Театральная";
- Синяя линия : от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
- Зеленая линия : от станции метро "Сырец" до станции "Красный хутор".
Отмечают, что работают пересадочные узлы: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта". А без остановки поезда следуют мимо станции: "Майдан Незалежности" и "Кловская"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта".
Также подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.
- Напомним, КГГА обнародовала адреса, по которым в Киеве можно получить стоматологическую помощь.
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