В Киеве сменили график работы метро

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



Теперь метро будет работать с 06:30 до 20:00.



"Киевский метрополитен с сегодняшнего дня будет перевозить пассажиров с 06:30 до 20:00, наземный транспорт – с 7:00 до 21:00 Напоминаем: в Киеве и Киевской области комендантский час отныне длится каждую ночь с 22:00 до 05:00", - говорится в сообщении.

Красная линия : от станции "Академгородок" до станции "Театральная";

: от станции "Академгородок" до станции "Театральная"; Синяя линия : от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки"; Зеленая линия : от станции метро "Сырец" до станции "Красный хутор".

Напомним, КГГА обнародовала адреса, по которым в Киеве можно получить стоматологическую помощь.

Также добавляют, что интервал движения поездов на всех линиях – до 30 минут.Движение поездов осуществляется:Отмечают, что работают пересадочные узлы: "Золотые ворота"-"Театральная"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта". А без остановки поезда следуют мимо станции: "Майдан Незалежности" и "Кловская"; "Площадь Льва Толстого"-"Дворец спорта".Также подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.