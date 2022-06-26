Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В столице раздалось несколько взрывов. Официальной информации пока нет.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 5:47.

Мэр города Виталий Кличко сообщает о взрывах в Шевченковском районе.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели следуют на место. Более подробная информация – впоследствии", – написал городской голова Киева.

Кличко добавил: "В двух домах происходит спасение и эвакуация жильцов".

ГСЧС информирует, что пострадал по меньшей мере один человек.

"Бойцы установили, что в результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 кв.м

По предварительным данным, пострадал 1 человек", - пишут ГСЧС.

Спасатели ликвидируют пожар и эвакуируют людей. Мэр города добавил, что под завалами остаются люди: "В жилом доме в Шевченковском районе, куда попала ракета, продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами есть люди. Часть жителей эвакуировали. Спасатели продолжают работать, медики на месте". Двое пострадавших госпитализированы. "Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе достали семилетнюю девочку. Она жива. Сейчас спасают ее маму", - добавил Кличко.

Журналиста Эспрессо.TV Татьяна Литвинова информирует с места происшествия - мать девочки достали из-под завалов. Паспорт женщины, которую только что достали из-под завалов, чья дочь госпитализирована, гражданка РФ - Екатерина Волкова.

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