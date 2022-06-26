В Киеве взрывы: под завалами дома остаются люди
Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В столице раздалось несколько взрывов. Официальной информации пока нет.
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 5:47.
Мэр города Виталий Кличко сообщает о взрывах в Шевченковском районе.
"Несколько взрывов в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели следуют на место. Более подробная информация – впоследствии", – написал городской голова Киева.
Кличко добавил: "В двух домах происходит спасение и эвакуация жильцов".
ГСЧС информирует, что пострадал по меньшей мере один человек.
"Бойцы установили, что в результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 кв.м
По предварительным данным, пострадал 1 человек", - пишут ГСЧС.
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