В Киеве случилось семь ДТП: столицу сковали пробки

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На правом берегу Киева пробки образовались на бульваре Дружбы народов - там произошло сразу семь ДТП. Движение также осложнилось на улице Михаила Бойчука, Набережном шоссе, проспектах Победы и Степана Бандеры.







Пробки также есть на проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки и улице Сапернослободской.



Пробки на Южном мосту наблюдаются в сторону правого берега из-за дорожных работ на одном из участков магистрали.







На Левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Николая Бажана. Движение также усложнено на некоторых участках Харьковского шоссе, улицы Светлой, проспекте Юрия Гагарина.







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