В Киеве случилось семь ДТП: столицу сковали пробки
Киев 16 декабря сковали пробки – самая сложная ситуация в центре столицы и на дорогах, где произошли ДТП или проводятся ремонтные работы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На правом берегу Киева пробки образовались на бульваре Дружбы народов - там произошло сразу семь ДТП. Движение также осложнилось на улице Михаила Бойчука, Набережном шоссе, проспектах Победы и Степана Бандеры.
Пробки также есть на проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки и улице Сапернослободской.
Пробки на Южном мосту наблюдаются в сторону правого берега из-за дорожных работ на одном из участков магистрали.
На Левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Николая Бажана. Движение также усложнено на некоторых участках Харьковского шоссе, улицы Светлой, проспекте Юрия Гагарина.
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