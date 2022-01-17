В Киеве скорость ветра достигла рекордных с 1966 года 23 м/с

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория .



"По данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 14 января в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 23 м/с (83 км/ч)", - говорится в сообщении.



Это на 3 м/с выше предыдущего максимума, зафиксированного в 1966 году.



В обсерватории отмечают, что самая большая скорость ветра составляет 25 м/с и держится от 20 марта 1881 года.

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