В Киеве скорость ветра достигла рекордных с 1966 года 23 м/с
14 января в Киеве скорость ветра составила 23 м/с, приблизившись к рекорду за всю историю наблюдения
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория .
"По данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 14 января в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 23 м/с (83 км/ч)", - говорится в сообщении.
Это на 3 м/с выше предыдущего максимума, зафиксированного в 1966 году.
В обсерватории отмечают, что самая большая скорость ветра составляет 25 м/с и держится от 20 марта 1881 года.
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