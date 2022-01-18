В Киеве Skoda врезалась в столб: обломки авто разлетелись по дороге, водителя госпитализировали
Во вторник, 18 января, на Броварском проспекте в Киеве автомобиль Skoda Octavia врезался в столб билборда, в результате ДТП водителя госпитализировали с предварительным диагнозом ушиб грудной клетки
Об этом сообщают "Вартові Еспресо".
Автомобиль Skoda по неизвестным причинам выбросило на раздельную зеленую полосу. По ней неуправляемый автомобиль проехал около 100 метров. В результате авто врезалось в столб билборда, стоявший посреди зеленой полосы.
Удар был такой силы, что автомобиль превратился в металлолом. Его обломки разлетелись в разные стороны по всей дороге. Один из обломков влетел в бампер ехавшего навстречу авто.
В результате ДТП водителя Skoda 1990 года госпитализировали с предварительным диагнозом ушиб грудной клетки. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.
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