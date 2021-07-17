В Киеве Skoda протаранила грузовик, водителя пришлось вызволять из легковушки спасателям
В Соломенском районе столицы, на улице Соломенской Skoda Octavia выехала на встречную и протаранил грузовик Man
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Как удалось узнать журналистам со слов свидетелей, грузовик двигался от Соломенской площади в направлении Протасова Яра, а легковушка Skoda Octavia - навстречу. По невыясненным доподлинно причинам легковушка выскочил на встречную полосу, где и протаранил грузовик. От удара чешский универсал отбросило назад - на свою полосу.
В результате ДТП пострадал руководитель Skoda, к счастью, он воспользовался ремнем безопасности и поэтому остался жив, но его зажало деформированными конструкциями легковушки. Спасатели ГСЧС прибыли на место, деблокировали пострадавшего и передали медикам. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
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