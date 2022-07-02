Об этом сообщает Служба безопасности Украины в telegram

По словам спикера СБУ Артем Дехтяренко, в Киеве была обнаружена и нейтрализована российская агентура, которая разведывала оборонные позиции ВСУ и терробороны, а также передавала информацию относительно общественно-политической обстановки - проукраинских деятелей культуры, медиа и т.п. в столице и области.

Для обмена разведданными и их передачи кураторам из Москвы использовали мессенджеры. ", – рассказал Дехтяренко.

В Киевской областной прокуратуре добавили , что подозреваемая до начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины работала директором одной из частных столичных школ. У женщины были пророссийские взгляды и поддерживала оккупацию части нашего государства. Она сотрудничала с представителем РФ, который участвовал в проведении информационных акций против Украины и имел связи с российскими спецслужбами.

Директору школы грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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