В Киеве ситуация стабилизировалась, активные бои идут на ирпинском направлении, — боец ТрО Киева

"Сейчас Ирпень напоминает поселок Пески в 2015 году. Постоянные артобстрелы, постоянная канонада. После войны город нужно будет полностью отстраивать", – сказал он в эфире Espreso TV.



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Кузик добавил, что в Киеве более или менее спокойно, в некоторых районах пытались сбивать дроны.

"На Броварском направлении врага достаточно активно потеснили. Сейчас там происходит зачистка. Их заблокировали в районе села Победа, сейчас они не знают, куда деться оттуда".

Также боец ТРО подчеркнул, что большинство сел и городков вокруг столицы под контролем ВСУ: "Оккупанты остались где-то точечно. в отдельных селах, пока нет приказа их уничтожить, то их не трогают".



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