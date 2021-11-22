В Киеве школьные каникулы начнутся вовремя и пройдут без продления, - зам Кличко

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Школьники уйдут на зимние каникулы вовремя и продления каникул не будет", - сказал Мондриевский.

Замглавы КГГА отметил, что все пройдет по плану, поскольку в столице ситуация с COVID-19 стабилизировалась: уменьшилось количество госпитализаций, а в больницах постепенно освобождаются места с подключением к кислороду. Кроме того, в школах работают только вакцинированные учителя.

Такая ситуация позволила киевским властям 22 ноября вывести на очное обучение более 400 школ.

"Сегодня 423 столичных школы вновь открылись для очного обучения, и это стало возможным благодаря реальному снижению заболеваемости среди детей. Согласно постановлению Кабинета министров, невакцинированные учителя сейчас отстранены от работы (а это 0,1% от всего преподавательского состава), поэтому на рабочих местах находятся только вакцинированные работники образования", – отметил Мондриевский.

В КГГА также сообщили, что перед стартом учебного процесса заведения среднего образования в Киеве получили все необходимое для дезинфекции и подготовлены к отопительному сезону.

"По состоянию на 22 ноября не смогли открыться только две школы в Соломенском районе из-за проблем с теплом: в первой произошла авария на трубопроводе, а во второй, помещение которой находится на балансе министерства образования, по непонятным причинам так и не включили отопление", – рассказал Мондриевский.

Напомним, с 22 ноября все киевские учебные заведения возвращаются к очной форме обучения.

Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что 84% украинских школ возобновили очное обучение.