В Киеве школьные каникулы начнутся вовремя и пройдут без продления, - зам Кличко
Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский заявил, что зимние каникулы у киевских школьников начнутся вовремя и пройдут без продления
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Школьники уйдут на зимние каникулы вовремя и продления каникул не будет", - сказал Мондриевский.
Замглавы КГГА отметил, что все пройдет по плану, поскольку в столице ситуация с COVID-19 стабилизировалась: уменьшилось количество госпитализаций, а в больницах постепенно освобождаются места с подключением к кислороду. Кроме того, в школах работают только вакцинированные учителя.
Такая ситуация позволила киевским властям 22 ноября вывести на очное обучение более 400 школ.
"Сегодня 423 столичных школы вновь открылись для очного обучения, и это стало возможным благодаря реальному снижению заболеваемости среди детей. Согласно постановлению Кабинета министров, невакцинированные учителя сейчас отстранены от работы (а это 0,1% от всего преподавательского состава), поэтому на рабочих местах находятся только вакцинированные работники образования", – отметил Мондриевский.
В КГГА также сообщили, что перед стартом учебного процесса заведения среднего образования в Киеве получили все необходимое для дезинфекции и подготовлены к отопительному сезону.
"По состоянию на 22 ноября не смогли открыться только две школы в Соломенском районе из-за проблем с теплом: в первой произошла авария на трубопроводе, а во второй, помещение которой находится на балансе министерства образования, по непонятным причинам так и не включили отопление", – рассказал Мондриевский.
- Напомним, с 22 ноября все киевские учебные заведения возвращаются к очной форме обучения.
- Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что 84% украинских школ возобновили очное обучение.
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