В Киеве школьники с 22 ноября будут учиться очно, - Кличко
Согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, 22 ноября школьники Киева выйдут на очное обучение
Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах", - написал Кличко.
Мэр Киева отметил, что в очное обучение вернутся школьники всех классов.
- Напомним, с 22 ноября в очное обучение вернутся школьники Ивано-Франковска.
- Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил , что школы должны перейти на очное обучение после подстранения невакцинированных работников.
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