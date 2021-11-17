В Киеве школьники с 22 ноября будут учиться очно, - Кличко

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.



"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах", - написал Кличко.



Мэр Киева отметил, что в очное обучение вернутся школьники всех классов.

Напомним, с 22 ноября в очное обучение вернутся школьники Ивано-Франковска.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил , что школы должны перейти на очное обучение после подстранения невакцинированных работников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb