В Киеве сгорел сгорел жилой дом, погиб мужчина
В Киеве на Русановских садах сгорел мужчина, который находился в горящем доме
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Днепровском районе столицы на улице Садовой загорелся дом.
После тушения огня спасатели обнаружили тело 43-летнего мужчины. Обстоятельства возгорания и личность погибшего устанавливаются.
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