В Киеве сгорел сгорел жилой дом, погиб мужчина

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.



В Днепровском районе столицы на улице Садовой загорелся дом.



После тушения огня спасатели обнаружили тело 43-летнего мужчины. Обстоятельства возгорания и личность погибшего устанавливаются.

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