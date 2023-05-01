В Киеве сейчас живет более 3,6 млн человек, это почти довоенный показатель, - советник Кличко
На сегодня в Киеве живет более 3,6 млн человек. Число людей почти вернулось к отметке перед 24 февраля 2022 года - 3,9 млн человек
Об этом в эфире Эспрессо заявил советник городского главы Киева Дмитрий Белоцерковец.
"Самый главный позитив в том, что экономическая активность увеличивается. Больше начинает работать бизнесу, больше – сфера обслуживания. Мы все понимаем, что это нужно, чтобы у нас были налоги, которые нам необходимо тратить, прежде всего на нашу национальную безопасность", – сказал он.
Белоцерковец добавил, что людей становится все больше и больше в столице.
"В марте 2022 года было зафиксировано наименьшее количество людей в столице - 1,3 млн человек. В среднем, 1,5 млн человек было в течение марта и апреля прошлого года. По состоянию на сейчас в Киеве более 3,6 млн человек. Мы почти вернулись до отметки перед активной фазой военных действий - 3,9 млн человек", - подытожил советник городского главы.
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