Об этом в эфире Эспрессо заявил советник городского главы Киева Дмитрий Белоцерковец.

"Самый главный позитив в том, что экономическая активность увеличивается. Больше начинает работать бизнесу, больше – сфера обслуживания. Мы все понимаем, что это нужно, чтобы у нас были налоги, которые нам необходимо тратить, прежде всего на нашу национальную безопасность", – сказал он.

Белоцерковец добавил, что людей становится все больше и больше в столице.

"В марте 2022 года было зафиксировано наименьшее количество людей в столице - 1,3 млн человек. В среднем, 1,5 млн человек было в течение марта и апреля прошлого года. По состоянию на сейчас в Киеве более 3,6 млн человек. Мы почти вернулись до отметки перед активной фазой военных действий - 3,9 млн человек", - подытожил советник городского главы.