В Киеве СБУ разоблачила псевдодобровольческий батальон, которым из РФ руководил дагестанец
У злоумышленников изъяли 29 автоматов Калашникова, 1,2 кг взрывчатки, боевые гранаты, гранатомет и пулемет РПК
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Отмечается, что в состав преступной группировки входило 5 человек. Деятельностью злоумышленников руководил с территории РФ уроженец Дагестана, подконтрольный представителям российских спецслужб.
СБУ сообщает, что участники банды, чтобы замаскировать свою преступную деятельность, устроились в ряды добровольческого батальона одного из районов Киева. Таким образом, используя документы подставных лиц, подозреваемые получили автоматическое оружие, которое затем хранили по месту жительства.
Правоохранители изъяли у мужчин арсенал боевых средств поражения, среди которых 29 автоматов Калашникова, 1,2 кг взрывчатки, боевые гранаты, гранатомет и пулемет РПК.
По данным следствия, автоматы преступники намеревались использовать для дестабилизации обстановки в регионе.
Изъятое оружие направлено на экспертизу.
СБУ отмечает, что одному из участников группировки уже сообщено о подозрении. Решается вопрос привлечения к ответственности других лиц.
Досудебное расследование продолжается.
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