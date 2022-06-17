Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что в состав преступной группировки входило 5 человек. Деятельностью злоумышленников руководил с территории РФ уроженец Дагестана, подконтрольный представителям российских спецслужб.



СБУ сообщает, что участники банды, чтобы замаскировать свою преступную деятельность, устроились в ряды добровольческого батальона одного из районов Киева. Таким образом, используя документы подставных лиц, подозреваемые получили автоматическое оружие, которое затем хранили по месту жительства.



Правоохранители изъяли у мужчин арсенал боевых средств поражения, среди которых 29 автоматов Калашникова, 1,2 кг взрывчатки, боевые гранаты, гранатомет и пулемет РПК.



По данным следствия, автоматы преступники намеревались использовать для дестабилизации обстановки в регионе.



Изъятое оружие направлено на экспертизу.



СБУ отмечает, что одному из участников группировки уже сообщено о подозрении. Решается вопрос привлечения к ответственности других лиц.



Досудебное расследование продолжается.

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