В Киеве саперы обезвредили найденные минометные снаряды времен Второй мировой войны
В Голосеевском районе столицы мужчина нашел боеприпасы времен Второй мировой войны, их обезвредили саперы
Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева
Отмечается, что событие произошло в Голосеевском районе, где мужчина наткнулся в своем огороде на 3 предмета, внешне похожие на боевые снаряды.
"Прибыв по адресу, охранники порядка оцепили место происшествия и сообщили взрывотехникам ГСЧС. Последние подтвердили, что это минометные снаряды времен Второй мировой войны. Обследовав территорию, специалисты обнаружили еще 12 таких мин", - говорится в сообщении.
Саперы изъяли находки и уничтожили их на взрывной площадке.
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