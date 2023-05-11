В Киеве саперы обезвредили найденные минометные снаряды времен Второй мировой войны

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева

Отмечается, что событие произошло в Голосеевском районе, где мужчина наткнулся в своем огороде на 3 предмета, внешне похожие на боевые снаряды.



"Прибыв по адресу, охранники порядка оцепили место происшествия и сообщили взрывотехникам ГСЧС. Последние подтвердили, что это минометные снаряды времен Второй мировой войны. Обследовав территорию, специалисты обнаружили еще 12 таких мин", - говорится в сообщении.



Саперы изъяли находки и уничтожили их на взрывной площадке.