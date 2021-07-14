В Киеве с сегодняшнего дня отменены бумажные билеты в общественном транспорте
В столице с 14 июля отменяют бумажные билеты на проезд в общественном транспорте
Об этом сообщает пресс-служба КГГА .
Все поездки теперь будут осуществляться с помощью электронных билетов.
Чтобы воспользоваться транспортом можно приобрести транспортную карточку или купить QR-билет в:
- T-киосках;
- терминалах самообслуживания е-билета;
- терминалах Easy Pay;
- на станциях метрополитена;
- в приложении "Киев Цифровой".
"Теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе имеющих льготы. И возмещать перевозчикам их актуальные расходы", - заявили в КГГА.
Там добавили, что переход на е-билет поможет местной власти "лучше контролировать" работу транспорта, его количество и загруженность.
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