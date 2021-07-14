В Киеве с сегодняшнего дня отменены бумажные билеты в общественном транспорте

Об этом сообщает пресс-служба КГГА .

Все поездки теперь будут осуществляться с помощью электронных билетов.

Чтобы воспользоваться транспортом можно приобрести транспортную карточку или купить QR-билет в:

T-киосках;

терминалах самообслуживания е-билета;

терминалах Easy Pay;

на станциях метрополитена;

в приложении "Киев Цифровой".

"Теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе имеющих льготы. И возмещать перевозчикам их актуальные расходы", - заявили в КГГА.

Там добавили, что переход на е-билет поможет местной власти "лучше контролировать" работу транспорта, его количество и загруженность.