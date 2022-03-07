В Киеве с начала российского вторжения родилось 479 малышей, - Кличко

Об этом в своем Телеграмм канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV.

"Все больницы и роддомы столицы работают. Все медики — на дежурствах и оказывают необходимую помощь всем пациентам. Сегодня посетил один из коммунальных роддомов Киева — №7. Он работает в условиях военного положения. И оказывает и неотложную помощь, и беременным с патологиями, и плановую. За дни войны в этом роддоме родились 82 малыша, из них - одна двойня", - рассказал городской глава Киева.

Но добавил, что всего в столице за дни войны появились на свет 479 малышей: 251 мальчик и 228 девочек.

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