В Киеве с начала российского вторжения 228 человек погибли, 912 получили ранения, - глава Киевской ВГА

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военно-гражданской администрации, информирует Еспресо.TV.

"Наши силы противовоздушной обороны в постоянной боевой готовности и готовы круглосуточно уничтожать воздушные цели противника в небе над Киевом. Но стоит сказать, что впервые за эти дни столицу не обстреляли рашистские захватчики", - говорится в сообщении.

В Киеве с начала вторжения российские войска повредили: 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ, 4 детских сада, в 57 домах повреждены фасады, балконы и окна. Погибли 228 человек, из них 4 ребенка, 912 получили ранения, в том числе 16 детей.

Но есть и хорошие новости. Киев продолжает жить. Возвращаются к работе предприятия малого и среднего бизнеса. В некоторых спокойных районах столицы заработали кофейни.

Напомним, сегодня под Киевом из "Стингера" сбили российский боевой вертолет К-52.

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