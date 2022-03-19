В Киеве с начала российского вторжения 228 человек погибли, 912 получили ранения, - глава Киевской ВГА
Сегодня, 19 марта, первый день с начала полномасштабного вторжения, когда в столице не было взрывов
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военно-гражданской администрации, информирует Еспресо.TV.
"Наши силы противовоздушной обороны в постоянной боевой готовности и готовы круглосуточно уничтожать воздушные цели противника в небе над Киевом. Но стоит сказать, что впервые за эти дни столицу не обстреляли рашистские захватчики", - говорится в сообщении.
В Киеве с начала вторжения российские войска повредили: 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ, 4 детских сада, в 57 домах повреждены фасады, балконы и окна. Погибли 228 человек, из них 4 ребенка, 912 получили ранения, в том числе 16 детей.
Но есть и хорошие новости. Киев продолжает жить. Возвращаются к работе предприятия малого и среднего бизнеса. В некоторых спокойных районах столицы заработали кофейни.
- Напомним, сегодня под Киевом из "Стингера" сбили российский боевой вертолет К-52.
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