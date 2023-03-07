Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"За 375 дней полномасштабной войны в Киеве поженились 25 550 пар", – написал он.

"В столице с 24 февраля родилось 16 979 младенцев: 8786 мальчиков и 8193 девочки. Среди новорожденных - 292 двойни и четыре тройни", - добавил чиновник.