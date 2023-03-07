В Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ родилось почти 17 тыс. детей
В Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года родилось почти 17 тысяч малышей. Среди них – 292 двойни и четыре тройни
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
"За 375 дней полномасштабной войны в Киеве поженились 25 550 пар", – написал он.
"В столице с 24 февраля родилось 16 979 младенцев: 8786 мальчиков и 8193 девочки. Среди новорожденных - 292 двойни и четыре тройни", - добавил чиновник.
- Подать заявку и официально оформить брак в Украине можно за день , а провести церемонию – и дистанционно.
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