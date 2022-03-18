В Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 222 человека, - КГГА

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.



Погибло 222 человека, из них 60 мирных жителей. Погибли, в частности, 4 ребенка.



В столице 889 раненых, из них 241 гражданский. В том числе: 18 детей, 3 водителя скорой, 1 врач скорой.



"Враг повредил 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ и 4 садика. Повреждены фасады, балконы и окна в 55 домах", - говорится в сообщении.

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