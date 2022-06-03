Об этом сообщила КГГА в телеграмме .

"8 июня в столице заработает Кризисный центр, где будут помогать людям с острыми стрессовыми состояниями, вызванными военной агрессией. В Киевский городской кризисный центр "Социотерапия" могут обращаться все, кто испытывает такую потребность", - отметили в администрации.

В центре будут помогать людям из зон боевых действий, оккупации, преследуемым обсессивными или суицидальными мыслями, а также тем, кому сложно пережить потерю, кто пострадал от физического насилия или был его свидетелем.

Терапия длится четыре недели, в течение которых нужно находиться в заведении. Курс, питание и проживание бесплатны. Проконсультироваться в клинике можно по телефонам 044-524-89-90, 044-258-68-91, 044-524-44-71, 044-524-34-93.

4 мая в 12 городах Украины заработали 24 бригады социально-психологической помощи людям, пострадавшим в результате насилия в условиях войны.

6 мая МОН и ЮНИСЕФ открыли бесплатные онлайн-группы поддержки для педагогов.

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