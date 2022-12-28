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В Киеве с 4 по 31 января новогодние елки будут принимать на утилизацию

28 декабря, 2022 среда
17:04
Общество

В столице с 4 по 31 января включительно будут работать пункты утилизации новогодних деревьев

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

"В пунктах утилизации хвойные деревья измельчают на щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений: зимой мульча помогает защитить почву от промерзания, а в теплое время года - сохранить водный баланс", - отметили в пресс-службе.

Всего будут работать 17 пунктов: 11 откроют в разных районах Киева и еще 6 – на территориях лесничеств КП "Дарницкое ЛПГ" и КП "ЛПГ "Конча-Заспа".

Сдать новогодние деревья можно по адресам:

  • КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г (пн – пт 08:00-17:00);
  • КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А (пн – пт 07:00-17:00);
  • КП УЗН Дарницкого района – фитнес-парк у озера Лебедино (пн – пт 07:00-17:00);
  • КП УЗН Деснянского района – ул. Электротехническая, 26 (пн – пт 08:00-20:00);
  • КП УЗН Днепровского района – просп. Освободителей, 6 (пн – пт 07:00-21:00; сб – вс 8:00-13:00);
  • КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А (пн – пт 07:00-19:00);
  • КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн – чт 08:00-17:00, пт 08:00-16:00);
  • КП УЗН Подольского района – ул. Анатолия Кузнецова (бывшая ул. Дмитриевская), 16-А (пн – пт 07:00-16:00);
  • КП УЗН Святошинского района – ул. Жмеринская, 30-Г (пн – пт 08:00-20:00);
  • КП УЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95-А (пн – пт 08:00-18:00);
  • КП УЗН Шевченковского района – пер. Герцена, 6 (пн – пт 08:00-17:00);
  • КП "Дарницкое ЛПГ" – Дарницкое лесничество, Бориспольское шоссе, 23 км (пн – пт 08:00-17:00);
  • КП "Дарницкое ЛПГ" – Днепровское лесничество, просп. Броварской, 2-А (пн - пт 08:00-17:00)
  • КП "Дарницкое ЛПГ" – Белодебровное лесничество, ул. Радистов, 1-В (пн – пт 08:00-17:00);
  • КП "Дарницкое ЛПГ" – Никольское лесничество, квартал № 35 (пн – пт 08:00-17:00);
  • КП "Дарницкое ЛПГ" – Броварское лесничество, квартал № 72 (пн – пт 08:00-17:00);
  • КП "ЛПГ "Конча-Заспа" – ул. Генерала Матыкина, 11-Б (пн – пт 08:00-16:00).

Карта расположения пунктов.

В 2022 году киевляне принесли на переработку 8,5 тыс. хвойных деревьев.

  • 9 ноября на сайте Киевского горсовета появилась петиция с просьбой не устанавливать новогоднюю елку в центре столицы.
  • 18 ноября в КГГА заявили, что склонны поставить елку, несмотря на петицию, однако перед тем городские власти планировали посоветоваться с военными.
  • 29 ноября в Yasno заявили, что главная новогодняя елка в Киеве будет "максимально энергоответственной" - будет без иллюминаций и гирлянд.
  • 16 декабря в столице приступили к работе ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев. Локации.
  • Киевляне обратились к местным властям с просьбой отменить комендантский час в столице в ночь на 1 января 2023 года. В настоящее время передвижение людей по городу запрещено с 23:00 до 05:00.

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