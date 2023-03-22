Об этом сообщила пресс-служба КМДА.

Согласно сообщению, зачисление будет производиться на основании заявления одного из родителей будущих первоклассников, поданных собственноручно или сканированных копий или фотокопий.

"Документы должны подтверждать место жительства ребенка, одного из его родителей (или заменяющих их) на территории обслуживания заведения", - отметили в КМДА.

Там подчеркнули, что отсутствие медицинской справки до конца мая не является основанием для отказа в зачислении, ведь оригиналы документов можно будет донести до 18 августа 2023 года включительно.

В то же время дети, не имеющие свидетельства о рождении, но взятые на учет как переселенцы, могут быть зачислены без представления этого документа. Внутренне перемещенные лица – среди приоритетных категорий для зачисления.

С 1 июня родители детей, не прописанных в Киеве, могут подать документы на свободные места в любые школы столицы.

"В случае если количество заявок будет превышать количество свободных мест, зачисление состоится методом слепой жеребьевки", - отметили в КМДА.