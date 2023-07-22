В Киеве с 24 июля вернут оплату за парковку
В Киеве с понедельника, 24 июля, вернут плату за парковку автомобилей на муниципальных паркингах - в приложение "Киев Цифровой"
Об этом сообщает "Киев Цифровой".
Отмечается, что оплата будет начисляться до парковки в приложении. Водители могут установить автоматическое завершение парковки.
"Как только начнете парковку, в приложении нажмите на отметку "часов" и выбирайте, когда его остановить. Оплачивайте парковку только в будни", - говорится в сообщении.
Парковка на муниципальных паркингах платная с понедельника по пятницу с 08:00 до 22:00.
В "Киев Цифровой" подчеркнули, что для того, чтобы экономить на оплате парковки, нужно приобрести парковочный абонемент:
- Перейти в "Сервисы водителя" - "Парковочные абонементы".
- Выбрать "Купить абонемент".
- Ввести номер автомашины, выбрать месяц, тариф абонемента, способ оплаты.
- Нажать "Купить".
"Не оплачивайте парковку наличными. Если кто-то будет требовать у вас оплату, - это мошенники, поэтому смело вызывайте полицию", - добавили в сообщении.
- Напомним, что с 12 апреля 2022 года в Киеве парковка автомашин была бесплатной .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.34
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное