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В Киеве с 24 июля вернут оплату за парковку

22 июля, 2023 суббота
18:18
Экономика парковка

В Киеве с понедельника, 24 июля, вернут плату за парковку автомобилей на муниципальных паркингах - в приложение "Киев Цифровой"

Об этом сообщает "Киев Цифровой".

Отмечается, что оплата будет начисляться до парковки в приложении. Водители могут установить автоматическое завершение парковки.

"Как только начнете парковку, в приложении нажмите на отметку "часов" и выбирайте, когда его остановить. Оплачивайте парковку только в будни", - говорится в сообщении.

Парковка на муниципальных паркингах платная с понедельника по пятницу с 08:00 до 22:00.

В "Киев Цифровой" подчеркнули, что для того, чтобы экономить на оплате парковки, нужно приобрести парковочный абонемент:

  • Перейти в "Сервисы водителя" - "Парковочные абонементы".
  • Выбрать "Купить абонемент".
  • Ввести номер автомашины, выбрать месяц, тариф абонемента, способ оплаты.
  • Нажать "Купить".

"Не оплачивайте парковку наличными. Если кто-то будет требовать у вас оплату, - это мошенники, поэтому смело вызывайте полицию", - добавили в сообщении.

Общество
Украина
новости Киева
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