В Киеве с 24 июля вернут оплату за парковку

Об этом сообщает "Киев Цифровой".

Отмечается, что оплата будет начисляться до парковки в приложении. Водители могут установить автоматическое завершение парковки.

"Как только начнете парковку, в приложении нажмите на отметку "часов" и выбирайте, когда его остановить. Оплачивайте парковку только в будни", - говорится в сообщении.

Парковка на муниципальных паркингах платная с понедельника по пятницу с 08:00 до 22:00.

В "Киев Цифровой" подчеркнули, что для того, чтобы экономить на оплате парковки, нужно приобрести парковочный абонемент:

Перейти в "Сервисы водителя" - "Парковочные абонементы".

Выбрать "Купить абонемент".

Ввести номер автомашины, выбрать месяц, тариф абонемента, способ оплаты.

Нажать "Купить".

"Не оплачивайте парковку наличными. Если кто-то будет требовать у вас оплату, - это мошенники, поэтому смело вызывайте полицию", - добавили в сообщении.