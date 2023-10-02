В Киеве с 24 этажа упали девушка и парень, они погибли на месте
Полицейские устанавливают обстоятельства падения девушки и парня с балкона многоэтажки в столице. Уже известно, что 17-летняя сестра и ее 18-летний брат выпали с 24 этажа
Об этом пишут на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.
По данным правоохранителей, событие произошло 2 октября около 12 часов дня на улице Никольско-Слободская. В полицию поступило сообщение о том, что близ многоэтажки прохожие обнаружили двух человек без признаков жизни.
Сообщается, что они разбились в результате падения с 24 этажа. Предварительно установлено, что погибшие – брат и сестра, 2005 и 2006 годов рождения.
По состоянию на 12.37, на месте работают следственно-оперативная группа полиции, ювенальные инспекторы, оперативники и медики. Полицейские общаются с очевидцами происшествия, а также устанавливают родных погибших.
Правоохранители дадут соответствующую правовую квалификацию после уточнения всех деталей.
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