В Киеве с 24 этажа упали девушка и парень, они погибли на месте

Об этом пишут на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

По данным правоохранителей, событие произошло 2 октября около 12 часов дня на улице Никольско-Слободская. В полицию поступило сообщение о том, что близ многоэтажки прохожие обнаружили двух человек без признаков жизни.

Сообщается, что они разбились в результате падения с 24 этажа. Предварительно установлено, что погибшие – брат и сестра, 2005 и 2006 годов рождения.

По состоянию на 12.37, на месте работают следственно-оперативная группа полиции, ювенальные инспекторы, оперативники и медики. Полицейские общаются с очевидцами происшествия, а также устанавливают родных погибших.

Правоохранители дадут соответствующую правовую квалификацию после уточнения всех деталей.