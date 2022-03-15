В Киеве с 20:00 вторника, 15 марта, до 7:00 четверга, 17 марта, вводят комендантский час, - Кличко
С 20:00 15 марта до 7:00 17 марта в Киеве продлится комендантский час и горожане без спецпропусков смогут выходить только в укрытия
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко .
"По решению военного командования, с сегодняшнего дня, 15 марта, с 20:00 - в Киеве вводится комендантский час", - сообщил он.
Киевлянам запретят передвигаться по городу без спецпропусков. Выходить можно только в убежища. Комендантский час продлится до 7:00 17 марта.
"Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, - в укрытии", - подытожил мэр столицы.
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