В Киеве с 20 сентября ограничат въезд грузовиков в часы пик
Во вторник, 12 сентября, на заседании Совета обороны Киева было принято решение об ограничении въезда крупногабаритного транспорта в часы пик утром и вечером
Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
"Дороги столицы перегружены в часы пик. Людям тяжело добраться на работу, специальному транспорту – к месту назначения. Поэтому на сегодняшнем заседании Совета обороны Киева особое внимание уделили решению вопроса разгруженности автомобильных дорог города", - говорится в сообщении.
Таким образом, с 20 сентября 2023 года будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в столицу в часы пик утром с 7:00 до 10:00, а также вечером - с 17:00 до 20:00. Ограничения будут установлены на въездах в столицу.
Отмечается, что контроль за исполнением решения будет осуществляться полицией Киева.
"Прошу перевозчиков с пониманием отнестись к этой норме. Тем более что это не новинка для города и большинство владельцев крупногабаритного транспорта с такими ограничениями знакомы. Запрет въезда в часы пик существовал в Киеве и раньше, еще до начала полномасштабного вторжения", - добавил глава КМВА.
- Со среды, 5 июля, на улично-дорожной сети столицы также вводили ограничение движения для грузовиков из-за температуры воздуха выше +28ºС.
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