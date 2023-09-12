В Киеве с 20 сентября ограничат въезд грузовиков в часы пик

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Дороги столицы перегружены в часы пик. Людям тяжело добраться на работу, специальному транспорту – к месту назначения. Поэтому на сегодняшнем заседании Совета обороны Киева особое внимание уделили решению вопроса разгруженности автомобильных дорог города", - говорится в сообщении.

Таким образом, с 20 сентября 2023 года будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в столицу в часы пик утром с 7:00 до 10:00, а также вечером - с 17:00 до 20:00. Ограничения будут установлены на въездах в столицу.

Отмечается, что контроль за исполнением решения будет осуществляться полицией Киева.

"Прошу перевозчиков с пониманием отнестись к этой норме. Тем более что это не новинка для города и большинство владельцев крупногабаритного транспорта с такими ограничениями знакомы. Запрет въезда в часы пик существовал в Киеве и раньше, еще до начала полномасштабного вторжения", - добавил глава КМВА.