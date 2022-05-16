Об этом сообщает КГГА.

Сообщается, что в столице с 16 мая возобновили оплату парковки.

Соответствующее решение принял Киевсовет.

Оплатить парковку можно через сервис безналичной оплаты парковки, который возобновил свою работу в приложении "Киев Цифровой".

КГГА напоминает, что парковка по-прежнему будет платной только в будни с 8:00 до 22:00. В другое время суток в рабочие дни и целый день в субботу и воскресенье — парковка бесплатная.

За безопасностью парковочного пространства будут следить инспекторы по парковке. КГГА отмечает, что во время воздушной тревоги инспекторы не имеют права штрафовать водителей.

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