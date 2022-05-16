Об этом сообщает КГГА.

Сообщается, что с 16 мая в столице разрешат продажу алкоголя в общепитах с 11:00 до 22:00.

"Город заинтересован в поступлении средств в бюджет столицы, а это возможно только при максимальной открытости ведения бизнеса", - комментирует первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

КГГА отмечает, что продажа алкоголя в продовольственных магазинах возможна с 11:00 до 16:00.

Кроме того, администрация столицы напоминает, что в Киеве и области комендантский час длится каждую ночь с 23:00 до 05:00.

Общественный транспорт работает по следующему расписанию:

метрополитен – с 06:00 до 22:00

наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30

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