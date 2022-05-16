В Киеве с 16 мая ослабят ограничения на продажу алкоголя в общепитах
КГГА сообщает об ослаблении ограничений на продажу алкоголя в заведениях питания. Торговлю будут осуществлять в пределах новых временных рамок
Об этом сообщает КГГА.
Сообщается, что с 16 мая в столице разрешат продажу алкоголя в общепитах с 11:00 до 22:00.
"Город заинтересован в поступлении средств в бюджет столицы, а это возможно только при максимальной открытости ведения бизнеса", - комментирует первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
КГГА отмечает, что продажа алкоголя в продовольственных магазинах возможна с 11:00 до 16:00.
Кроме того, администрация столицы напоминает, что в Киеве и области комендантский час длится каждую ночь с 23:00 до 05:00.
Общественный транспорт работает по следующему расписанию:
- метрополитен – с 06:00 до 22:00
- наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30
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