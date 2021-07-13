В Киеве с 16 июля вакцинировать препаратом Pfizer всех желающих старше 60 лет

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Она отметила, что запись уже открыто в системе HELSI.ME, поэтому можно зарегистрироваться на строго определенное время.



"Большая просьба к киевлянам: представьте эту информацию своим старшим родственникам. В случае необходимости - помогите им записаться. В Центре вакцинации против COVID-19 моложе 60 лет человек прививают вакциной CoronaVac", - отметила Гинзбург.

Руководительница Департамента пояснила, что запись экономит время и позволяет сделать больше прививок.

"Мы преодолели рубеж 500 000 прививок, которые были сделаны с начала прививочной кампании", - подытожила Гинзбург.

12 июля в Минздраве заявили, что вакцина Pfizer / Comirnaty начала использоваться в центрах массовой вакцинации.

В КГГА заявили, что в городе нет достаточного количества вакцин Pfizer, чтобы вакцинировать всех желающих в центрах массовой вакцинации.